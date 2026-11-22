Brytyjska służba UK Maritime Trade Operations (UKMTO) poinformowała o incydencie z udziałem tankowca i sił wojskowych w Zatoce Omańskiej. Na mapie dołączonej do ostrzeżenia oznaczono obszar w pobliżu wybrzeża Czabaharu w południowo-wschodnim Iranie. Jak podaje Anadolu Agency, UKMTO otrzymała informacje o zdarzeniu od oficera ds. bezpieczeństwa firmy.

Czas i obszar incydentu

UKMTO wskazała, że do incydentu doszło o godz. 14:25 GMT 22 listopada. Służba nie podała nazwy tankowca ani nie sprecyzowała, jakie dokładnie siły wojskowe były zaangażowane w incydent. Nie ujawniono również okoliczności zdarzenia.

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Dochodzenie trwa

UKMTO oświadczyła, że władze są świadome sytuacji, a odpowiednie dochodzenia trwają. Służba zaleciła statkom sprawdzanie aktualnych informacji o bezpieczeństwie żeglugi oraz uwzględnianie zmian sytuacji operacyjnej. Agencja nie podała innych szczegółów dotyczących incydentu.

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