Siły morskie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczyły, że dwa supertankowce uderzyły w miny morskie w pobliżu Cieśniny Ormuz. Według irańskich wojskowych statki zatrzymały się po eksplozjach.

Oświadczenie irańskich wojskowych

Jak podaje Anadolu Agency, oświadczenie rozpowszechnił dział relacji publicznych marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a agencja Fars przekazała jego treść. W komunikacie wymieniono dwie lokalizacje: na północ od wyspy Ghannam i na wschód od Cieśniny Ormuz. Nie sprecyzowano jednak, gdzie dokładnie każdy z tankowców natrafił na minę.

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Roszczenia dotyczące tras statków

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi, że tankowce poruszały się „nieautoryzowanymi trasami” i nie zastosowały się do wskazówek nawigacyjnych jego sił. Irańscy wojskowi oświadczyli również, że Cieśnina Ormuz znajduje się w pełni pod ich kontrolą i nadzorem.

Marynarka wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wezwała armatorów i kapitanów do przestrzegania jej instrukcji oraz unikania tras, które uznała za nieautoryzowane.

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