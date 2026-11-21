Etsy平台表示，不会使用卖家内容来训练旨在复制其原创作品或取代创作的人工智能模型。该公司在部分卖家因《使用条款》更新而开始离开该平台后作出澄清，据Engadget报道。

关于人工智能的新条款

Etsy在新版规则中表示，公司、其第三方合作伙伴和服务提供商将有权使用卖家内容，用于开发、训练、测试和改进人工智能及机器学习技术。该条款将于12月16日与平台规则的其他变更一同生效。

手工制品卖家担心，他们的艺术作品和其他创意作品可能被用于训练人工智能。Etsy运营副总裁詹姆斯·奥斯曼表示，新措辞只是澄清该平台已如何在其市场中使用人工智能。他说，内容属于卖家，Etsy不认为这些作品归自己所有，也不会给予他人将其视为Etsy所有的权利。

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Etsy如何使用人工智能

奥斯曼解释说，Etsy使用卖家内容自动翻译商品描述，并在营销活动中推广其商品信息。该公司还训练模型，以创建帮助卖家监测店铺指标、优化商品信息和获取统计数据的工具。

奥斯曼表示，Etsy禁止人工智能机器人从商品信息中收集数据以训练模型。与此同时，平台向部分第三方合作伙伴提供卖家内容访问权限，其中包括欺诈检测服务以及帮助买家在Etsy外寻找卖家商品的合作伙伴。该平台还因其目录中大量批量生产和代发货商品而受到批评。

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