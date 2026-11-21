Platforma Etsy oświadczyła, że nie będzie wykorzystywać treści sprzedawców do trenowania modeli sztucznej inteligencji stworzonych w celu kopiowania ich oryginalnych dzieł lub zastępowania twórczości. Firma opublikowała wyjaśnienie po tym, jak część sprzedawców zaczęła opuszczać platformę z powodu aktualizacji Warunków korzystania z usługi, informuje Engadget.

Nowy zapis dotyczący AI

W nowej wersji zasad Etsy zaznaczyło, że firma, jej partnerzy zewnętrzni i dostawcy usług będą mieli prawo wykorzystywać treści sprzedawców do opracowywania, trenowania, testowania i ulepszania technologii sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Zapis ma wejść w życie 16 grudnia wraz z innymi zmianami zasad platformy.

Sprzedawcy wyrobów rękodzielniczych obawiali się, że ich dzieła artystyczne i inne prace twórcze mogą zostać wykorzystane do trenowania AI. Wiceprezes Etsy ds. operacyjnych James Ossman oświadczył, że nowe sformułowanie jedynie wyjaśnia, w jaki sposób platforma już wykorzystuje AI na swoim rynku. Jak powiedział, treści należą do sprzedawców, a Etsy nie uważa ich prac za własne ani nie przyznaje innym prawa do uznawania ich za takie.

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Jak Etsy wykorzystuje AI

Ossman wyjaśnił, że Etsy wykorzystuje treści sprzedawców do automatycznego tłumaczenia opisów produktów i promowania ich ofert w kampaniach marketingowych. Firma trenuje również modele w celu tworzenia narzędzi, które pomagają sprzedawcom monitorować wskaźniki sklepów, optymalizować oferty i uzyskiwać statystyki.

Według Ossmana Etsy zabrania botom AI zbierania danych z ofert w celu trenowania modeli. Jednocześnie platforma zapewnia wybranym partnerom zewnętrznym dostęp do treści sprzedawców, w tym usługom wykrywania oszustw oraz partnerom pomagającym kupującym znajdować produkty sprzedawców poza Etsy. Platforma spotyka się także z krytyką z powodu dużej liczby masowo produkowanych towarów i produktów sprzedawanych w dropshippingu w swoim katalogu.

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