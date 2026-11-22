索马里总统哈桑·谢赫·穆罕默德为该国海军三处新设施奠基，这些设施在土耳其支持下建设。据《耶路撒冷邮报》报道，消息援引索马里国防部。

该项目包括索马里海军司令部总部、海上行动协调中心，以及一处用于装卸军舰和其他海上船只的设施。索马里和土耳其国旗出现在仪式现场。

索马里国防部声明

索马里国防部长艾哈迈德·莫阿利姆·菲基表示，与土耳其的伙伴关系旨在建设国家机构并加强该国防御能力。他说，为这些设施奠基意味着恢复国家的防御潜力、重建国家机构，以及政府保护索马里水域和自然资源的意图。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

菲基还感谢土耳其政府和人民对重建索马里武装力量的支持，并特别提到总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、土耳其国防部以及该国军事指挥部。

与土耳其的防务合作

多年来，土耳其一直在军事领域支持索马里，包括培训军人、反恐合作、海上部署以及基础设施投资。2017年，安卡拉在摩加迪沙启用海外军事训练中心Camp TURKSOM，土耳其军官在那里培训了数千名索马里军人，其中包括精锐Gorgor部队的战士。

2024年2月，索马里和土耳其签署了防务与经济合作协议，扩大了安卡拉在保护索马里领海以及发展其海上安全能力方面的作用。索马里拥有非洲最长的海岸线，位于印度洋与亚丁湾之间的战略通道上。

关注我们在