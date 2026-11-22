Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд заклав фундамент трьох нових об’єктів для військово-морських сил країни, які споруджують за підтримки Туреччини. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Міністерство оборони Сомалі.

До проєкту входять штаб командування ВМС Сомалі, центр координації морських операцій, а також об’єкт для завантаження й розвантаження військових кораблів та інших морських суден. На церемонії були присутні прапори Сомалі й Туреччини.

Заява Міноборони Сомалі

Міністр оборони Сомалі Ахмед Моаллім Фікі заявив, що партнерство з Туреччиною спрямоване на розбудову державних інституцій і зміцнення оборонних спроможностей країни. За його словами, закладення фундаменту цих об’єктів означає відновлення оборонного потенціалу держави, відбудову національних інституцій та намір уряду захищати сомалійські води й природні ресурси.

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Фікі також подякував уряду та народу Туреччини за підтримку у відбудові збройних сил Сомалі, окремо згадавши президента Реджепа Таїпа Ердогана, турецьке Міністерство оборони та військове командування країни.

Оборонна співпраця з Туреччиною

Туреччина багато років підтримує Сомалі у військовій сфері, зокрема через підготовку військових, контртерористичну співпрацю, морські розгортання та інвестиції в інфраструктуру. У 2017 році Анкара відкрила в Могадішо закордонний військовий навчальний центр Camp TURKSOM, де турецькі офіцери підготували тисячі сомалійських військовослужбовців, зокрема бійців елітних підрозділів Gorgor.

У лютому 2024 року Сомалі та Туреччина уклали угоду про оборонну й економічну співпрацю, яка розширила роль Анкари у захисті територіальних вод Сомалі та розвитку її можливостей у сфері морської безпеки. Сомалі має найдовше узбережжя в Африці та розташована на стратегічному напрямку між Індійським океаном і Аденською затокою.

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