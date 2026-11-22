Prezydent Somalii Hassan Sheikh Mohamud położył kamień węgielny pod trzy nowe obiekty dla marynarki wojennej kraju, które są budowane przy wsparciu Turcji. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Ministerstwo Obrony Somalii.

Projekt obejmuje siedzibę dowództwa Marynarki Wojennej Somalii, centrum koordynacji operacji morskich, a także obiekt do załadunku i rozładunku okrętów wojennych oraz innych jednostek morskich. Podczas ceremonii obecne były flagi Somalii i Turcji.

Oświadczenie Ministerstwa Obrony Somalii

Somalijski minister obrony Ahmed Moallim Fiqi oświadczył, że partnerstwo z Turcją ma na celu rozwój instytucji państwowych i wzmocnienie zdolności obronnych kraju. Według niego położenie fundamentów tych obiektów oznacza odbudowę potencjału obronnego państwa, odbudowę instytucji narodowych oraz zamiar rządu, by chronić somalijskie wody i zasoby naturalne.

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Fiqi podziękował również rządowi i narodowi Turcji za wsparcie w odbudowie somalijskich sił zbrojnych, osobno wymieniając prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, tureckie Ministerstwo Obrony oraz dowództwo wojskowe kraju.

Współpraca obronna z Turcją

Turcja od wielu lat wspiera Somalię w sferze wojskowej, w tym poprzez szkolenie żołnierzy, współpracę antyterrorystyczną, rozmieszczenia morskie i inwestycje w infrastrukturę. W 2017 roku Ankara otworzyła w Mogadiszu zagraniczne centrum szkolenia wojskowego Camp TURKSOM, gdzie tureccy oficerowie przeszkolili tysiące somalijskich żołnierzy, w tym bojowników elitarnych jednostek Gorgor.

W lutym 2024 roku Somalia i Turcja zawarły umowę o współpracy obronnej i gospodarczej, która rozszerzyła rolę Ankary w ochronie wód terytorialnych Somalii oraz rozwoju jej zdolności w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Somalia ma najdłuższą linię brzegową w Afryce i leży na strategicznym szlaku między Oceanem Indyjskim a Zatoką Adeńską.

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