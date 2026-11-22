Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд заложил фундамент трех новых объектов для военно-морских сил страны, которые строятся при поддержке Турции. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Министерство обороны Сомали.

Проект включает штаб командования ВМС Сомали, центр координации морских операций, а также объект для погрузки и разгрузки военных кораблей и других морских судов. На церемонии присутствовали флаги Сомали и Турции.

Заявление Минобороны Сомали

Министр обороны Сомали Ахмед Моаллим Фики заявил, что партнерство с Турцией направлено на развитие государственных институтов и укрепление оборонных возможностей страны. По его словам, закладка фундамента этих объектов означает восстановление оборонного потенциала государства, восстановление национальных институтов и намерение правительства защищать сомалийские воды и природные ресурсы.

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Фики также поблагодарил правительство и народ Турции за поддержку в восстановлении вооруженных сил Сомали, отдельно упомянув президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Министерство обороны Турции и военное командование страны.

Оборонное сотрудничество с Турцией

Турция много лет поддерживает Сомали в военной сфере, в частности посредством подготовки военных, антитеррористического сотрудничества, морских развертываний и инвестиций в инфраструктуру. В 2017 году Анкара открыла в Могадишо зарубежный военный учебный центр Camp TURKSOM, где турецкие офицеры подготовили тысячи сомалийских военнослужащих, в том числе бойцов элитных подразделений Gorgor.

В феврале 2024 года Сомали и Турция заключили соглашение об оборонном и экономическом сотрудничестве, которое расширило роль Анкары в защите территориальных вод Сомали и развитии ее возможностей в сфере морской безопасности. Сомали имеет самое длинное побережье в Африке и расположена на стратегическом направлении между Индийским океаном и Аденским заливом.

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