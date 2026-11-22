Иран заявил о сбитии американского дрона у Ормузского пролива — Anadolu Agency
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что его силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотник к востоку от Ормузского пролива. Как сообщает Anadolu Agency, заявление иранских военных распространили 22 ноября.
Заявление иранских военных
В сообщении, распространенном государственным вещателем IRIB, КСИР назвал аппарат дроном типа MQ-1. Военные также утверждают, что это был 20-й американский летательный аппарат такого типа, перехваченный Ираном, и четвертый за последние 24 часа.
КСИР заявил, что воздушное пространство Ирана является красной линией, а на любое его нарушение последует жесткий, решительный и мощный ответ.
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Напряженность вокруг пролива
По данным агентства, напряженность в регионе усилилась после начала в феврале войны США и Израиля против Ирана. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные объекты в регионе.
В июне Вашингтон и Тегеран подписали рамочное соглашение о прекращении боевых действий и начали переговоры. Позднее они зашли в тупик из-за разногласий относительно гарантий безопасного и свободного судоходства через Ормузский пролив. С июля бои между сторонами периодически возобновлялись.