Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył, że jego siły obrony powietrznej zestrzeliły amerykański bezzałogowiec na wschód od Cieśniny Ormuz. Jak podaje Anadolu Agency, oświadczenie irańskich wojskowych opublikowano 22 listopada.

Oświadczenie irańskich wojskowych

W komunikacie rozpowszechnionym przez państwowego nadawcę IRIB Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej określił aparat jako drona typu MQ-1. Wojskowi twierdzą również, że był to 20. amerykański statek powietrzny tego typu przechwycony przez Iran oraz czwarty w ciągu ostatnich 24 godzin.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że przestrzeń powietrzna Iranu jest czerwoną linią, a na każde jej naruszenie nastąpi surowa, zdecydowana i potężna odpowiedź.

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Napięcia wokół cieśniny

Według agencji napięcia w regionie nasiliły się po rozpoczęciu w lutym wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie obiekty wojskowe w regionie.

W czerwcu Waszyngton i Teheran podpisały ramowe porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych i rozpoczęły negocjacje. Później znalazły się one w impasie z powodu rozbieżności dotyczących gwarancji bezpiecznej i swobodnej żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Od lipca walki między stronami okresowo się wznawiały.

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