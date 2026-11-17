Международный валютный фонд заявил, что Украина может получить около 1,6 млрд долларов дополнительной финансовой помощи после прогресса в переговорах по второму и третьему пересмотрам четырехлетней программы расширенного финансирования. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Переговоры продолжатся онлайн

Миссия МВФ во главе с руководителем миссии в Украине Гэвином Греем провела продуктивные переговоры с украинскими властями по экономическим показателям страны, бюджетной политике и структурным реформам. Консультации продолжатся в виртуальном формате, чтобы в ближайшее время достичь соглашения на уровне персонала Фонда.

По словам Грея, при условии получения гарантий финансирования результаты пересмотра представят на утверждение Исполнительному совету МВФ. Это позволит Украине получить примерно 1,6 млрд долларов, или 1,207 млрд специальных прав заимствования.

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Прогноз для экономики ухудшен

МВФ отметил, что, несмотря на улучшение выполнения программы, экономические перспективы Украины остаются исключительно неопределенными из-за войны, развязанной Российской Федерацией — государством-агрессором. Фонд ожидает, что война будет продолжаться до 2027 года, а атаки будут все больше направлены на энергетические объекты, экономические активы и гражданскую инфраструктуру.

МВФ ухудшил прогноз: теперь Фонд ожидает сокращения валового внутреннего продукта Украины на 0,5% в 2026 году и на 1% в 2027 году. Грей также указал на риски, связанные с угрозами безопасности, внутренними и внешними шоками предложения и ростом ограничений в финансировании.

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