Międzynarodowy Fundusz Walutowy oświadczył, że Ukraina może otrzymać około 1,6 mld dolarów dodatkowej pomocy finansowej po postępach w negocjacjach dotyczących drugiego i trzeciego przeglądu czteroletniego programu rozszerzonego finansowania. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Negocjacje będą kontynuowane online

Misja MFW, na czele której stał szef misji na Ukrainie Gavin Gray, przeprowadziła z ukraińskimi władzami produktywne rozmowy dotyczące wskaźników gospodarczych kraju, polityki budżetowej i reform strukturalnych. Konsultacje będą kontynuowane w formacie wirtualnym, aby w najbliższym czasie osiągnąć porozumienie na poziomie personelu Funduszu.

Według Graya, pod warunkiem uzyskania zapewnień dotyczących finansowania, wyniki przeglądu zostaną przedłożone Radzie Wykonawczej MFW do zatwierdzenia. Umożliwi to Ukrainie otrzymanie około 1,6 mld dolarów, czyli 1,207 mld specjalnych praw ciągnienia.

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Prognoza dla gospodarki została pogorszona

MFW zaznaczył, że mimo poprawy realizacji programu perspektywy gospodarcze Ukrainy pozostają wyjątkowo niepewne z powodu wojny rozpętanej przez Federację Rosyjską — państwo-agresora. Fundusz oczekuje, że wojna potrwa do 2027 roku, a ataki będą coraz częściej wymierzone w obiekty energetyczne, aktywa gospodarcze i infrastrukturę cywilną.

MFW pogorszył prognozę: obecnie Fundusz oczekuje spadku produktu krajowego brutto Ukrainy o 0,5% w 2026 roku i o 1% w 2027 roku. Gray wskazał również na ryzyka związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa, wewnętrznymi i zewnętrznymi szokami podażowymi oraz rosnącymi ograniczeniami w finansowaniu.

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