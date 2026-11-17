国际货币基金组织表示，在四年期扩展基金安排第二次和第三次审查谈判取得进展后，乌克兰可能获得约16亿美元的额外财政援助。据阿纳多卢通讯社报道。

谈判将在线继续进行

由乌克兰事务代表团团长加文·格雷率领的国际货币基金组织代表团，已就该国经济指标、财政政策和结构性改革与乌克兰当局进行了富有成效的谈判。磋商将以线上形式继续，以便在近期达成基金组织工作人员层面的协议。

格雷表示，在获得融资保证的前提下，审查结果将提交国际货币基金组织执行董事会批准。这将使乌克兰能够获得约16亿美元，即12.07亿特别提款权。

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经济预测被下调

国际货币基金组织指出，尽管项目执行情况有所改善，但由于俄罗斯联邦这一侵略国发动的战争，乌克兰的经济前景仍极其不确定。该基金预计，战争将持续至2027年，袭击将越来越多地针对能源设施、经济资产和民用基础设施。

国际货币基金组织下调了预测：该基金目前预计，乌克兰国内生产总值将在2026年下降0.5%，并在2027年下降1%。格雷还指出了与安全威胁、国内和外部供应冲击以及融资限制增加相关的风险。

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