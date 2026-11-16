W USA odnotowano co najmniej 2,6 mln przypadków grypy — The Independent

Od początku sezonu grypowego w USA, który rozpoczął się w sierpniu, odnotowano co najmniej 2,6 mln przypadków zachorowań, 36 tys. hospitalizacji i 2,1 tys. zgonów. Jednocześnie wczesny wzrost aktywności grypy nie oznacza, że sezon będzie koniecznie cięższy, podaje The Independent, powołując się na amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób.

Aktywność grypy jest wyższa niż zwykle

Od początku października w kraju zarejestrowano około 24 tys. pozytywnych testów na grypę oraz 82 zgony. W poprzednich sezonach w analogicznym okresie liczba pozytywnych testów wynosiła zaledwie kilka tysięcy.

W tym okresie w 2023 roku CDC informowały o 780 tys. przypadków zachorowań, 8 tys. hospitalizacji i 490 zgonach. Najwyższy poziom aktywności grypy obserwuje się obecnie w Luizjanie, Teksasie i Karolinie Południowej. W niemal tuzinie kolejnych stanów wskaźniki również są podwyższone.

CDC podkreśliły, że aktywność grypy na początku sezonu obecnie przekracza typowy poziom dla tej pory roku. Jednak wczesny wzrost zachorowań niekoniecznie prowadzi do wyższego sezonowego szczytu ani większego ogólnego nasilenia sezonu.

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Co prognozuje CDC

We wrześniowej prognozie agencja oczekiwała, że obecny sezon będzie podobny do poprzedniego dla wszystkich grup wiekowych. Aktywność grypy zwykle osiąga szczyt między grudniem a lutym, a okres świąteczny zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Według oceny CDC do końca miesiąca w kraju prawdopodobnie wzrośnie liczba hospitalizacji i zgłoszeń na oddziały ratunkowe.

Agencja zaznaczyła, że jest jeszcze za wcześnie, aby określić, które wirusy będą dominować w tym sezonie i czy może to wpłynąć na skuteczność szczepionek. Jednocześnie oczekuje się, że tegoroczne szczepionki będą zapewniać dobrą ochronę przed wariantami grypy krążącymi w USA.

Poziom szczepień spada

Jednym z czynników wpływających na oddziaływanie grypy na system ochrony zdrowia jest poziom szczepień, który w ostatnich latach się zmniejszył. W ubiegłym roku szczepienie przeciw grypie otrzymało mniej niż 44% Amerykanów, podczas gdy w 2021 roku zaszczepiła się ponad połowa populacji. Według oceny CDC w sezonie 2024–2025 szczepienia zapobiegły około 180 tys. hospitalizacji.

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