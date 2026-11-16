美国至少记录260万例流感病例——《独立报》

自8月开始的美国流感季以来，已记录至少260万例病例、3.6万例住院和2100例死亡。与此同时，流感活动早期上升并不意味着本季一定会更加严重，《独立报》报道称，并援引了美国疾病控制与预防中心的数据。

流感活动高于通常水平

自10月初以来，美国已登记约2.4万份流感阳性检测结果和82例死亡。在此前的流感季同期，阳性检测结果数量仅为数千份。

2023年同期，美国疾病控制与预防中心报告了78万例病例、8000例住院和490例死亡。目前，路易斯安那州、得克萨斯州和南卡罗来纳州的流感活动水平最高。另外近12个州的指标也有所上升。

美国疾病控制与预防中心强调，目前流感季初期的流感活动高于一年中这一时期的典型水平。不过，病例的早期上升并不一定会导致季节性高峰更高，或使整个流感季更加严重。

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美国疾病控制与预防中心的预测

该机构在9月的预测中预计，本流感季对所有年龄组而言将与上一季相似。流感活动通常在12月至2月间达到峰值，节日期间会增加病毒传播的风险。美国疾病控制与预防中心评估认为，到本月底，该国住院人数和急诊就诊人数可能会上升。

该机构指出，现在确定本季哪些病毒将占主导地位，以及这是否会影响疫苗有效性，仍为时过早。与此同时，预计今年的疫苗将对在美国传播的流感变异株提供良好保护。

疫苗接种率正在下降

影响流感对医疗保健系统影响的因素之一是疫苗接种率，该比例近年来有所下降。去年，接种流感疫苗的美国人不足44%，而2021年超过半数人口接种了疫苗。美国疾病控制与预防中心估计，在2024—2025流感季，疫苗接种避免了约18万例住院。

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