В США зафиксировали не менее 2,6 млн случаев гриппа — The Independent

В США с начала сезона гриппа, который начался в августе, зафиксировали не менее 2,6 млн случаев заболевания, 36 тыс. госпитализаций и 2,1 тыс. смертей. В то же время ранний рост активности гриппа не означает, что сезон обязательно будет тяжелее, сообщает The Independent со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Активность гриппа выше обычного

С начала октября в стране зарегистрировали около 24 тыс. положительных тестов на грипп и 82 смерти. В предыдущие сезоны за аналогичный период число положительных тестов составляло лишь несколько тысяч.

На этот период в 2023 году CDC сообщали о 780 тыс. случаях заболевания, 8 тыс. госпитализаций и 490 смертях. Наиболее высокие уровни активности гриппа сейчас наблюдаются в Луизиане, Техасе и Южной Каролине. Еще почти в дюжине штатов показатели также повышены.

В CDC подчеркнули, что активность гриппа в начале сезона сейчас превышает типичный уровень для этого времени года. Однако ранний подъем заболеваемости не обязательно приводит к более высокому сезонному пику или большей общей тяжести сезона.

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Что прогнозирует CDC

В сентябрьском прогнозе ведомство ожидало, что нынешний сезон будет похож на предыдущий для всех возрастных групп. Обычно активность гриппа достигает пика между декабрем и февралем, а праздничный период увеличивает риск распространения вируса. По оценке CDC, к концу месяца в стране, вероятно, будут расти количество госпитализаций и обращений в отделения неотложной помощи.

Ведомство отметило, что пока слишком рано определять, какие вирусы будут преобладать в этом сезоне и может ли это повлиять на эффективность вакцин. В то же время ожидается, что вакцины этого года будут обеспечивать хорошую защиту от вариантов гриппа, циркулирующих в США.

Уровень вакцинации снижается

Одним из факторов влияния гриппа на систему здравоохранения является уровень вакцинации, который в последние годы снизился. В прошлом году прививку от гриппа получили менее 44% американцев, тогда как в 2021 году вакцинировалось более половины населения. По оценке CDC, в сезоне 2024–2025 вакцинация предотвратила примерно 180 тыс. госпитализаций.

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