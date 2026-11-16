Ceny ropy spadły w poniedziałek w związku ze wznowieniem transportu przez Cieśninę Ormuz. Amerykańska ropa West Texas Intermediate potaniała o 1,8% — do około 87 dolarów za baryłkę, a Brent straciła 2% i była notowana na poziomie 93,90 dolara za baryłkę, informuje CNBC.

Prognoza nadwyżki

Międzynarodowa Agencja Energetyczna oświadczyła w piątek, że w czwartym kwartale 2026 roku światowa podaż ropy przewyższy popyt o ponad 1,7 mln baryłek dziennie. MAE zrewidowała wcześniejszą prognozę deficytu.

Agencja wyjaśniła zmianę oceny tym, że eksport z Bliskiego Wschodu odbudowuje się szybciej, niż rośnie światowy popyt, mimo trwających ataków na żeglugę. Według CNBC napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi pozostają w impasie.

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Ocena Goldman Sachs

Goldman Sachs w nocie opublikowanej w niedzielę prognozował, że średnia cena Brent w 2027 roku wyniesie 88 dolarów za baryłkę, a do grudnia 2027 roku spadnie do 78 dolarów. Bank wiąże tę prognozę z powrotem rynku ropy do nadwyżki.

Goldman Sachs oczekuje również, że producenci będą wykorzystywać przeładunki ładunków ze statku na statek oraz zwiększać przepustowość rurociągów.

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