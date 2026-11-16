Американська нафта подешевшала до $87 на тлі відновлення експорту — CNBC

Ціни на нафту в понеділок знизилися на тлі відновлення перевезень через Ормузьку протоку. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 1,8% — приблизно до $87 за барель, а Brent втратила 2% і торгувалася на рівні $93,90 за барель, повідомляє CNBC.

Прогноз профіциту

Міжнародне енергетичне агентство у п'ятницю заявило, що в четвертому кварталі 2026 року світова пропозиція нафти перевищить попит більш ніж на 1,7 млн барелів на добу. МЕА переглянуло попередній прогноз дефіциту.

Агентство пояснило зміну оцінки тим, що експорт із Близького Сходу відновлюється швидше, ніж зростає світовий попит, попри атаки на судноплавство, які тривають. За даними CNBC, напруженість між Іраном і США залишається у глухому куті.

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Оцінка Goldman Sachs

Goldman Sachs у записці в неділю спрогнозував, що середня ціна Brent у 2027 році становитиме $88 за барель, а до грудня 2027 року знизиться до $78. Банк пов'язує цей прогноз із поверненням нафтового ринку до профіциту.

У Goldman Sachs також очікують, що виробники використовуватимуть перевалку вантажів із судна на судно та нарощуватимуть трубопровідні потужності.

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