Цены на нефть в понедельник снизились на фоне возобновления перевозок через Ормузский пролив. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 1,8% — примерно до $87 за баррель, а Brent потеряла 2% и торговалась на уровне $93,90 за баррель, сообщает CNBC.

Прогноз профицита

Международное энергетическое агентство в пятницу заявило, что в четвертом квартале 2026 года мировое предложение нефти превысит спрос более чем на 1,7 млн баррелей в сутки. МЭА пересмотрело предыдущий прогноз дефицита.

Агентство объяснило изменение оценки тем, что экспорт с Ближнего Востока восстанавливается быстрее, чем растет мировой спрос, несмотря на продолжающиеся атаки на судоходство. По данным CNBC, напряженность между Ираном и США остается в тупике.

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Оценка Goldman Sachs

Goldman Sachs в записке в воскресенье спрогнозировал, что средняя цена Brent в 2027 году составит $88 за баррель, а к декабрю 2027 года снизится до $78. Банк связывает этот прогноз с возвращением нефтяного рынка к профициту.

Goldman Sachs также ожидает, что производители будут использовать перевалку грузов с судна на судно и наращивать мощности трубопроводов.

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