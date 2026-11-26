Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA potwierdziła cyberatak, w wyniku którego sprawcy uzyskali nieuprawniony dostęp do ograniczonego zbioru informacji osobowych i biznesowych. Informuje o tym BBC Sport.

FIFA współpracuje z organami ścigania

W oświadczeniu organizacja nazwała atak przestępczym i zaznaczyła, że współpracuje z odpowiednimi organami, w tym z organami ścigania. FIFA potępiła bezprawne pozyskanie i publikację informacji, przede wszystkim danych osobowych, podkreślając, że takie działania stanowią poważne naruszenie prawa do prywatności i mogą mieć istotne konsekwencje dla osób dotkniętych wyciekiem.

Według BBC Sport incydent nie był związany z awarią systemów ani technologii FIFA. Jak twierdzono, sprawcy uzyskali dostęp do dokumentów, podszywając się pod inne osoby i wykorzystując zaufanie pracowników organizacji.

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Oświadczenie grupy hakerskiej

Odpowiedzialność za atak w internecie wzięła na siebie grupa Handsome Boy Hacking Club. W ubiegłym tygodniu opublikowała zrzuty ekranu plików FIFA i oświadczyła, że uzyskała dostęp do 12 GB danych. Analiza, o której pisze BBC Sport, wskazuje, że ta ilość stanowi mniej niż 0,1% wszystkich danych przechowywanych przez FIFA, a atak był wymierzony w organizację, a nie w poszczególne osoby.

Według BBC Sport wśród wykradzionych materiałów nie znalazły się dokumenty dotyczące propozycji FIFA Forward Enterprise. Przewodnicząca Football Association Debbie Hewitt uzyskała w tym tygodniu dostęp do plików pod warunkiem podpisania umowy o zachowaniu poufności.

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