国际足球联合会（FIFA）确认发生了一起网络攻击，攻击者因此未经授权访问了一组有限的个人和商业信息。BBC Sport报道称。

国际足联与执法部门合作

该组织在一份声明中称此次攻击为犯罪行为，并表示正与有关机构合作，其中包括执法部门。国际足联谴责非法获取和发布信息，尤其是个人数据，并强调此类行为严重侵犯隐私权，可能对受泄露影响的人造成重大后果。

据BBC Sport报道，该事件与国际足联系统或技术故障无关。据称，攻击者通过冒充他人并利用该组织员工的信任，获得了文件访问权限。

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黑客组织的声明

Handsome Boy Hacking Club组织在网上宣称对这次攻击负责。上周，该组织发布了国际足联文件的截图，并称已获得12GB的数据访问权限。BBC Sport援引的一项分析显示，这一数据量不到国际足联所存储全部数据的0.1%，且此次攻击针对的是该组织，而非个人。

据BBC Sport报道，被盗材料不包括与FIFA Forward Enterprise提案有关的文件。英格兰足球协会主席黛比·休伊特本周在签署保密协议的条件下获得了这些文件的访问权限。

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