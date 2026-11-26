瑞士金融市场监管机构FINMA在瑞信整合后首次正式批准了瑞银的恢复计划。同时，监管机构认为，其应对潜在危机的主要处置策略原则上可行，CNBC报道称。

处置潜在危机

FINMA表示，在2023年紧急收购瑞信后，瑞银在不对经济造成重大冲击的情况下完成处置程序的能力已有所改善。监管机构指出，紧急计划的实施以及为整个银行集团准备处置机制方面均取得了进展。

优先策略 предусматривает通过可吸收损失的债券对银行进行资本重组和重组。FINMA称，这一做法旨在避免国家对偿付能力提供支持，以及避免动用紧急立法。

监管机构还表示，一旦发生危机，当局应能够选择最有利于维护金融稳定和确保系统重要性职能持续运行的方案。

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资本要求争议

与此同时，瑞银将面临议会就收紧其海外子公司资本要求展开的讨论。瑞士议会下院经济委员会支持一项提议，要求该银行为这些单位配备相当于最高质量普通股一级资本（Common Equity Tier 1，CET1）90%的资本。

议会上院于9月批准了90%的门槛。此前，瑞士政府曾提议将要求定为100%，而瑞银坚持认为该比例不应超过50%。

该银行表示，委员会的建议将意味着过度收紧资本要求，而瑞士的相关要求已属于全球最严格之列。瑞银估计，新规则将需要额外增加160亿美元资本。议会下院将于12月16日审议该提议。

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