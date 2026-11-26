Швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA впервые после интеграции Credit Suisse формально одобрил план восстановления банка UBS. В то же время его основную стратегию урегулирования возможного кризиса регулятор признал осуществимой в принципе, сообщает CNBC.

Урегулирование возможного кризиса

FINMA отметил, что способность UBS пройти процедуру урегулирования без значительных потрясений для экономики улучшилась после экстренного поглощения Credit Suisse в 2023 году. Регулятор указал на прогресс в реализации экстренного плана и подготовке механизмов урегулирования для всей банковской группы.

Приоритетная стратегия предусматривает докапитализацию и реструктуризацию банка с помощью облигаций, способных поглощать убытки. По данным FINMA, цель такого подхода — избежать государственной поддержки платежеспособности и применения чрезвычайного законодательства.

Регулятор также заявил, что в случае кризиса власти должны иметь возможность выбрать вариант с наилучшими перспективами для сохранения финансовой стабильности и непрерывной работы системно значимых функций.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спор о требованиях к капиталу

В то же время UBS ожидает парламентская дискуссия об ужесточении требований к капиталу для его зарубежных дочерних структур. Экономический комитет нижней палаты парламента Швейцарии поддержал предложение обязать банк обеспечивать такие подразделения 90% основного капитала наивысшего качества Common Equity Tier 1, или CET1.

Верхняя палата парламента одобрила порог в 90% в сентябре. Ранее швейцарское правительство предлагало установить требование на уровне 100%, тогда как UBS настаивает, что оно не должно превышать 50%.

Банк заявил, что рекомендация комитета будет означать чрезмерное ужесточение требований к капиталу, которые в Швейцарии уже относятся к самым строгим в мире. По оценке UBS, новые правила потребуют дополнительных 16 млрд долларов капитала. Нижняя палата парламента должна рассмотреть предложение 16 декабря.

Читай нас в