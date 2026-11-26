В Великобритании независимый правительственный советник по вопросам антисемитизма лорд Джон Манн объявил о намерении провести расследование в отношении BBC из-за заявлений о враждебной атмосфере для еврейских сотрудников. Как сообщает Variety, Манн уже направил вещателю письмо с изложением плана проверки.

Проверка атмосферы в BBC

Манн заявил, что не будет расследовать деятельность отдельных журналистов или конкретных программ. По его словам, проверка будет сосредоточена на общей атмосфере, которую он назвал враждебной для еврейских сотрудников.

Советник планирует конфиденциально поговорить со всеми нынешними и бывшими еврейскими сотрудниками и подрядчиками BBC. По словам Манна, свидетельства нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков указывают на институциональную культуру, при которой евреям якобы приходится оправдывать свое существование, идентичность и собственное определение еврейства.

Манн подчеркнул, что поддерживает свободу слова и право журналистов освещать события. В то же время он считает, что условия, сужающие пространство для голосов и взглядов нынешних и будущих еврейских сотрудников BBC, противоречат принципам свободного и честного вещания.

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Предыдущие заявления и ответ вещателя

Новость о проверке появилась через несколько недель после сообщений о том, что BBC выплатила 400 тысяч фунтов стерлингов в рамках урегулирования спора с продюсером Люси Кон, получившей «Оскар». Она заявляла, что была вынуждена уйти от вещателя из-за травли после того, как подняла вопрос антисемитизма.

В комментарии Times Radio Кон сказала, что узнает описанные Манном обстоятельства и не является единственной, кто столкнулся с таким опытом. По ее словам, в BBC сложилась враждебная атмосфера для евреев, которые хотят открыто говорить о своей идентичности.

BBC заявила, что серьезно относится ко всем обвинениям в дискриминации и не допускает ее в корпорации. Вещатель сообщил об обязательном обучении противодействию антисемитизму для всех сотрудников и призвал коллег сообщать об инцидентах или обеспокоенности.

Ранее BBC принесла извинения за трансляцию антисемитских высказываний во время выступления на фестивале Glastonbury. Корпорацию также критиковали за отсутствие действий после нарушения ведущим Гэри Линекером правил, касающихся социальных сетей, в том числе из-за публикации о сионистах с изображением крысы. Расследование проходит в период переговоров BBC с правительством о продлении Королевской хартии вещателя.

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