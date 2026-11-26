W Wielkiej Brytanii niezależny rządowy doradca ds. antysemityzmu lord John Mann ogłosił zamiar przeprowadzenia dochodzenia w sprawie BBC w związku z zarzutami o wrogą atmosferę dla żydowskich pracowników. Jak informuje Variety, Mann wysłał już nadawcy list przedstawiający plan kontroli.

Kontrola atmosfery w BBC

Mann oświadczył, że nie będzie badał działalności poszczególnych dziennikarzy ani konkretnych programów. Jak powiedział, kontrola skupi się na ogólnej atmosferze, którą określił jako wrogą dla żydowskich pracowników.

Doradca planuje poufnie porozmawiać ze wszystkimi obecnymi i byłymi żydowskimi pracownikami oraz kontrahentami BBC. Według Manna świadectwa obecnych i byłych pracowników oraz kontrahentów wskazują na kulturę instytucjonalną, w której Żydzi rzekomo muszą uzasadniać swoje istnienie, tożsamość i własne określenie żydowskości.

Mann podkreślił, że popiera wolność słowa i prawo dziennikarzy do relacjonowania wydarzeń. Jednocześnie uważa, że warunki zawężające przestrzeń dla głosów i poglądów obecnych oraz przyszłych żydowskich pracowników BBC są sprzeczne z zasadami wolnego i uczciwego nadawania.

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Wcześniejsze zarzuty i odpowiedź nadawcy

Informacja o kontroli pojawiła się kilka tygodni po doniesieniach, że BBC wypłaciła 400 tys. funtów szterlingów w ramach ugody w sporze z producentką Lucy Cohn, która zdobyła Oscara. Twierdziła ona, że została zmuszona do odejścia z nadawcy z powodu nękania po tym, jak poruszyła kwestię antysemityzmu.

W komentarzu dla Times Radio Cohn powiedziała, że rozpoznaje okoliczności opisane przez Manna i nie jest jedyną osobą mającą takie doświadczenia. Według niej w BBC powstała wroga atmosfera dla Żydów, którzy chcą otwarcie mówić o swojej tożsamości.

BBC oświadczyła, że poważnie traktuje wszystkie oskarżenia o dyskryminację i nie dopuszcza do niej w korporacji. Nadawca poinformował o obowiązkowym szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania antysemityzmowi dla wszystkich pracowników i wezwał współpracowników do zgłaszania incydentów lub obaw.

Wcześniej BBC przeprosiła za wyemitowanie antysemickich wypowiedzi podczas występu na festiwalu Glastonbury. Korporację krytykowano również za brak działań po naruszeniu przez prezentera Gary'ego Linekera zasad dotyczących mediów społecznościowych, w tym za publikację o syjonistach z wizerunkiem szczura. Dochodzenie odbywa się w okresie negocjacji BBC z rządem w sprawie odnowienia Karty Królewskiej nadawcy.

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