Hiszpania rozmieszcza 120 żołnierzy na kanaryjskiej wyspie El Hierro po tym, jak władze regionalne ogłosiły stan nadzwyczajny związany z migracją. W skład grupy wchodzi trzech lekarzy, ośmiu pracowników ochrony zdrowia i 15 techników medycznych, którzy będą pomagać w ocenie stanu pacjentów i udzielaniu im pomocy.

Jak podaje Anadolu Agency, wojskowi z bazy lotniczej Torrejón de Ardoz niedaleko Madrytu rano wyruszyli na wyspę ze sprzętem do oceny stanu pacjentów i udzielania im pomocy. Na El Hierro kierują się również wojskowi stacjonujący na innych Wyspach Kanaryjskich.

Rekordowa liczba przybywających migrantów

W tym miesiącu na Wyspy Kanaryjskie przybyło ponad 16 tysięcy migrantów. Według władz regionalnych jest to najbardziej intensywny miesiąc w 32-letniej historii atlantyckiego szlaku migracyjnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Tylko we wtorek na El Hierro, gdzie mieszka około 12 tysięcy osób, przybyło 1971 osób na 14 łodziach. Wśród nich było co najmniej 203 kobiet i 137 nieletnich, w tym czterodniowa dziewczynka, która urodziła się podczas przeprawy przez Atlantyk.

Pomoc dla służb na wyspie

Władze Wysp Kanaryjskich ostrzegły, że ciągłe przybywanie ludzi tworzy wyjątkową sytuację i może wymagać dodatkowych zasobów dla służb medycznych, socjalnych i bezpieczeństwa, a także służb wspierających miejscową ludność. Jeszcze przed ogłoszeniem stanu nadzwyczajnego drugiego poziomu na El Hierro otwarto szpital polowy, aby zmniejszyć obciążenie systemu opieki zdrowotnej na wyspie.

Prezydent Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo zwrócił się do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z prośbą o pilne spotkanie. W liście wezwał Europę do natychmiastowej, skoordynowanej i skutecznej odpowiedzi, stwierdzając, że przybycie ludzi wywiera nadzwyczajną presję na wyspy i ich system przyjmowania.

Czytaj nas na