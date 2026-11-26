在地区当局宣布移民紧急状态后，西班牙正向加那利群岛的耶罗岛部署120名军人。该小组包括3名医生、8名医疗人员和15名医疗技术员，他们将协助评估患者状况并提供帮助。

据阿纳多卢通讯社报道，来自马德里附近托雷洪-德阿尔多斯空军基地的军人当天早晨携带用于评估和帮助患者的设备前往该岛。驻扎在其他加那利群岛的军人也正前往耶罗岛。

移民抵达人数创纪录

本月已有超过1.6万名移民抵达加那利群岛。地区政府表示，这是大西洋移民路线32年历史上最密集的一个月。

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仅在周二，就有1971人乘坐14艘船抵达耶罗岛；该岛人口约为1.2万人。其中至少有203名女性和137名未成年人，包括一名在横渡大西洋途中出生、仅4天大的女婴。

为岛上服务机构提供帮助

加那利群岛当局警告称，人员持续抵达造成了特殊情况，可能需要为医疗、社会和安全服务以及支持当地居民的服务提供额外资源。在宣布二级紧急状态之前，耶罗岛已开设一所野战医院，以减轻该岛医疗系统的负担。

加那利群岛主席费尔南多·克拉维霍请求与欧洲委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩举行紧急会晤。他在信中呼吁欧洲作出即时、协调且有效的回应，并表示人员抵达给岛屿及其接收系统带来了巨大压力。

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