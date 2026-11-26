丰田上调了整个2027款4Runner产品线的价格。基础版SR5目前含运费售价为45,085美元，比去年高出1,220美元。这是SR5起售价首次超过4.5万美元，Motor1报道称。

4Runner SR5的厂商建议零售价为43,490美元，运费另需1,595美元。随着价格上涨，该车型还获得了新的标准配置：前排座椅加热和前排座椅八向电动调节。此前，消费者需要选择更高价的配置才能获得这些功能。

基础版本的配置

TRD Sport和TRD Off-Road版本也增加了前排座椅八向电动调节功能。前排座椅加热现已成为所有2027款丰田4Runner版本的标准配置。

SR5、TRD Sport和TRD Off-Road均搭载2.4升四缸涡轮增压发动机，功率为278马力，匹配八速自动变速箱。所有2027款4Runner还配备Toyota Safety Sense 3.0安全系统套件。大多数版本标配全轮驱动，部分配置则可加价2,000美元选装。

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更高配置版本的变化

大多数版本的价格上涨了约200美元。同时，TRD Sport、TRD Off-Road和混动版TRD Off-Road上涨了870美元。混动版Platinum的价格上涨了490美元。

混动版4Runner起售价约为55,945美元。其动力系统将四缸发动机与电动机结合，综合输出326马力。TRD Pro可加价695美元选择Hot Honey车身颜色，红色拖车钩则成为标准配置。Platinum获得了在打开前门时将4Runner标志投射到地面的照明功能。整个产品线中的Black颜色更名为Inked。

丰田表示，新款4Runner现已可订购，车辆将于年底开始运抵经销商处。

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