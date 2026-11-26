Toyota повысила цены на всю линейку 4Runner 2027 модельного года. Базовая комплектация SR5 теперь стоит 45 085 долларов с учетом доставки — на 1220 долларов больше, чем годом ранее. Это первый случай, когда стартовая цена SR5 превысила отметку в 45 тысяч долларов, сообщает Motor1.

Рекомендованная розничная цена 4Runner SR5 составляет 43 490 долларов, а доставка стоит еще 1595 долларов. Вместе с подорожанием модель получила новое стандартное оснащение: подогрев передних сидений и электрическую регулировку передних кресел в восьми направлениях. Ранее для таких опций покупателям нужно было выбирать более дорогую комплектацию.

Оснащение базовых версий

Электрическую регулировку передних сидений в восьми направлениях также добавили в комплектации TRD Sport и TRD Off-Road. Подогрев передних сидений теперь является стандартным для всех версий Toyota 4Runner 2027 года.

SR5, TRD Sport и TRD Off-Road оснащаются 2,4-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 278 л. с. в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Все 4Runner 2027 года также имеют комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0. Полный привод стандартно устанавливается на большинстве версий, а для отдельных комплектаций он доступен за доплату в 2000 долларов.

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Изменения в более дорогих комплектациях

Цены на большинство версий выросли примерно на 200 долларов. В то же время TRD Sport, TRD Off-Road и гибридная TRD Off-Road подорожали на 870 долларов. Стоимость гибридной Platinum выросла на 490 долларов.

Гибридные 4Runner начинаются примерно от 55 945 долларов. Их силовая установка сочетает четырехцилиндровый двигатель с электромотором и развивает суммарно 326 л. с. Для TRD Pro предложили цвет кузова Hot Honey за доплату в 695 долларов, а красные буксировочные крюки сделали стандартными. Platinum получила подсветку, которая проецирует логотип 4Runner на землю при открывании передних дверей. Цвет Black во всей гамме переименовали в Inked.

Toyota сообщила, что новые 4Runner уже можно заказывать, а автомобили начнут поступать к дилерам в конце года.

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