Toyota підвищила ціни на всю лінійку 4Runner 2027 модельного року. Базова комплектація SR5 тепер коштує 45 085 доларів з урахуванням доставки — на 1220 доларів більше, ніж торік. Це перший випадок, коли стартова ціна SR5 перевищила позначку 45 тисяч доларів, повідомляє Motor1.

Рекомендована роздрібна ціна 4Runner SR5 становить 43 490 доларів, а доставка коштує ще 1595 доларів. Разом із подорожчанням модель отримала нове стандартне оснащення: підігрів передніх сидінь і регулювання передніх крісел за допомогою електроприводу у восьми напрямках. Раніше для таких опцій покупцям потрібно було обирати дорожчу комплектацію.

Оснащення базових версій

Регулювання передніх сидінь за допомогою електроприводу у восьми напрямках також додали до комплектацій TRD Sport і TRD Off-Road. Підігрів передніх сидінь відтепер є стандартним для всіх версій Toyota 4Runner 2027 року.

SR5, TRD Sport і TRD Off-Road оснащуються 2,4-літровим чотирициліндровим турбодвигуном потужністю 278 к. с. у парі з восьмиступеневою автоматичною трансмісією. Усі 4Runner 2027 року також мають комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense 3.0. Повний привід стандартно встановлюють на більшості версій, а для окремих комплектацій він доступний за доплату 2000 доларів.

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Зміни у дорожчих комплектаціях

Ціни на більшість версій зросли приблизно на 200 доларів. Водночас TRD Sport, TRD Off-Road і гібридна TRD Off-Road подорожчали на 870 доларів. Вартість гібридної Platinum зросла на 490 доларів.

Гібридні 4Runner стартують приблизно від 55 945 доларів. Їхня силова установка поєднує чотирициліндровий двигун з електромотором і розвиває сукупно 326 к. с. Для TRD Pro запропонували колір кузова Hot Honey за доплату 695 доларів та зробили стандартними червоні буксирувальні гаки. Platinum отримала підсвічування, яке проєктує логотип 4Runner на землю під час відчинення передніх дверей. Колір Black у всій гамі перейменували на Inked.

Toyota повідомила, що нові 4Runner уже можна замовляти, а автомобілі почнуть надходити до дилерів наприкінці року.

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