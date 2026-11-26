Toyota podniosła ceny całej gamy modelu 4Runner na rok 2027. Bazowa wersja SR5 kosztuje teraz 45 085 dolarów wraz z opłatą za dostawę, czyli o 1220 dolarów więcej niż rok temu. To pierwszy przypadek, gdy cena wyjściowa SR5 przekroczyła próg 45 tys. dolarów, informuje Motor1.

Sugerowana cena detaliczna 4Runnera SR5 wynosi 43 490 dolarów, a dostawa kosztuje dodatkowe 1595 dolarów. Wraz z podwyżką model otrzymał nowe wyposażenie standardowe: podgrzewane przednie fotele oraz elektryczną regulację przednich siedzeń w ośmiu kierunkach. Wcześniej, aby uzyskać takie opcje, kupujący musieli wybrać droższą wersję wyposażenia.

Wyposażenie bazowych wersji

Elektryczną regulację przednich siedzeń w ośmiu kierunkach dodano również do wersji TRD Sport i TRD Off-Road. Podgrzewane przednie fotele są odtąd wyposażeniem standardowym we wszystkich wersjach Toyoty 4Runner z 2027 roku.

SR5, TRD Sport i TRD Off-Road są wyposażone w 2,4-litrowy turbodoładowany silnik czterocylindrowy o mocy 278 KM, współpracujący z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów. Wszystkie 4Runnery z 2027 roku mają także pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense 3.0. Napęd na wszystkie koła jest standardem w większości wersji, a w wybranych wersjach wyposażenia jest dostępny za dopłatą 2000 dolarów.

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Zmiany w droższych wersjach

Ceny większości wersji wzrosły o około 200 dolarów. Jednocześnie TRD Sport, TRD Off-Road i hybrydowy TRD Off-Road podrożały o 870 dolarów. Cena hybrydowej wersji Platinum wzrosła o 490 dolarów.

Hybrydowe 4Runnery zaczynają się od około 55 945 dolarów. Ich układ napędowy łączy silnik czterocylindrowy z silnikiem elektrycznym i rozwija łącznie 326 KM. Dla TRD Pro zaoferowano kolor nadwozia Hot Honey za dopłatą 695 dolarów, a czerwone haki holownicze stały się wyposażeniem standardowym. Platinum otrzymał oświetlenie, które wyświetla logo 4Runner na ziemi podczas otwierania przednich drzwi. Kolor Black w całej gamie przemianowano na Inked.

Toyota poinformowała, że nowe 4Runnery można już zamawiać, a samochody zaczną trafiać do dealerów pod koniec roku.

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