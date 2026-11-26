Испания направляет 120 военнослужащих на канарский остров Эль-Йерро после того, как региональные власти объявили чрезвычайную ситуацию в связи с миграцией. В состав группы входят трое врачей, восемь медицинских работников и 15 медицинских техников, которые будут помогать оценивать состояние пациентов и оказывать им помощь.

Как сообщает Anadolu Agency, военные с авиабазы Торрехон-де-Ардос недалеко от Мадрида утром отправились на остров с оборудованием для оценки состояния пациентов и оказания им помощи. На Эль-Йерро также направляются военнослужащие, дислоцированные на других Канарских островах.

Рекордное прибытие мигрантов

В этом месяце на Канарские острова прибыли более 16 тысяч мигрантов. По данным регионального правительства, это самый интенсивный месяц за 32-летнюю историю атлантического миграционного маршрута.

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Только во вторник на Эль-Йерро, где проживают около 12 тысяч человек, на 14 лодках прибыли 1971 человек. Среди них были по меньшей мере 203 женщины и 137 несовершеннолетних, в том числе четырёхдневная девочка, родившаяся во время пересечения Атлантики.

Помощь службам острова

Власти Канарских островов предупредили, что постоянное прибытие людей создаёт исключительную ситуацию и может потребовать дополнительных ресурсов для медицинских, социальных служб и служб безопасности, а также служб поддержки местного населения. Ещё до объявления чрезвычайной ситуации второго уровня на Эль-Йерро открыли полевой госпиталь, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения острова.

Президент Канарских островов Фернандо Клавихо обратился к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой о срочной встрече. В письме он призвал Европу к немедленному, скоординированному и эффективному ответу, заявив, что прибытие людей создаёт чрезвычайное давление на острова и их систему приёма.

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