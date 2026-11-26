Іспанія розгортає 120 військовослужбовців на канарському острові Ель-Єрро після того, як регіональна влада оголосила міграційну надзвичайну ситуацію. До складу групи входять троє лікарів, вісім медичних працівників і 15 медичних техніків, які допомагатимуть оцінювати стан пацієнтів та надавати їм допомогу.

Як повідомляє Anadolu Agency, військові з авіабази Торрехон-де-Ардос поблизу Мадрида вранці вирушили на острів з обладнанням для оцінювання стану та допомоги пацієнтам. До Ель-Єрро також прямують військовослужбовці, дислоковані на інших Канарських островах.

Рекордні прибуття мігрантів

Цього місяця на Канарські острови прибули понад 16 тисяч мігрантів. За даними регіонального уряду, це найінтенсивніший місяць за 32-річну історію атлантичного міграційного маршруту.

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Лише у вівторок на Ель-Єрро, де проживає близько 12 тисяч людей, прибули 1971 людина на 14 човнах. Серед них були щонайменше 203 жінки та 137 неповнолітніх, зокрема чотириденна дівчинка, яка народилася під час перетину Атлантики.

Допомога службам острова

Влада Канарських островів попередила, що постійне прибуття людей створює виняткову ситуацію та може потребувати додаткових ресурсів для медичних, соціальних і безпекових служб, а також служб підтримки місцевого населення. Ще до оголошення надзвичайної ситуації другого рівня на Ель-Єрро відкрили польовий госпіталь, щоб зменшити навантаження на медичну систему острова.

Президент Канарських островів Фернандо Клавіхо звернувся до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із проханням про термінову зустріч. У листі він закликав Європу до негайної, скоординованої та ефективної відповіді, заявивши, що прибуття людей створюють надзвичайний тиск на острови та їхню систему приймання.

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