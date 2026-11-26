在德国，国家队门将安德烈亚斯·沃尔夫将在2028/2029赛季从THW基尔转会至VfL古默斯巴赫。这位35岁的球员与未来俱乐部签署了一份为期四年、至2032年到期的合同，《明镜周刊》报道。

合同至2032年

在经历数日猜测后，VfL古默斯巴赫正式确认签下沃尔夫。前一天，这名门将目前所在的俱乐部THW基尔宣布，他将在2028年夏天合同到期后离开球队。

VfL总经理克里斯托夫·辛德勒称，沃尔夫的加盟是俱乐部历史上最重大的转会之一。据他所说，仅仅四年前，古默斯巴赫还在第二级别联赛征战，如今已晋级欧洲赛事，并能够邀请到如此级别的门将。

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目标是德国冠军

沃尔夫表示，他不希望在没有获得德国冠军头衔的情况下结束职业生涯，并希望与VfL古默斯巴赫共同赢得这一荣誉。他还指出了由古德永·瓦尔杜尔·西于尔兹松执教的球队的潜力，以及管理层为让这家传统俱乐部重返领先位置所做的工作。

这名门将于2024年夏天从波兰俱乐部凯尔采回到基尔。他此前曾在2016年至2019年间效力于THW。作为德国国家队成员，沃尔夫赢得了2016年欧洲锦标赛冠军、里约热内卢奥运会铜牌、2024年巴黎奥运会银牌以及今年欧洲锦标赛银牌。

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