В Германии вратарь национальной сборной Андреас Вольфф перейдет из THW «Киль» в VfL «Гуммерсбах» в сезоне 2028/2029. 35-летний игрок подписал с будущим клубом четырехлетний контракт до 2032 года, сообщает Der Spiegel.

Контракт до 2032 года

VfL «Гуммерсбах» официально подтвердил подписание Вольффа после нескольких дней спекуляций. Накануне нынешний клуб голкипера, THW «Киль», объявил, что он покинет команду после окончания контракта летом 2028 года.

Генеральный директор VfL Кристоф Шиндлер назвал приход Вольффа одним из крупнейших трансферов в истории клуба. По его словам, еще четыре года назад «Гуммерсбах» выступал во второй лиге, а теперь пробился в еврокубки и смог пригласить вратаря такого уровня.

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Цель — чемпионство Германии

Вольфф заявил, что не хочет завершать карьеру без титула чемпиона Германии и стремится завоевать его вместе с VfL «Гуммерсбах». Он также отметил потенциал команды, которую тренирует Гудьон Вальдур Сигурдссон, и работу руководства по возвращению традиционного клуба на ведущие позиции.

Вратарь вернулся в Киль летом 2024 года из польского клуба «Кельце». Ранее он уже играл за THW в 2016–2019 годах. В составе сборной Германии Вольфф выиграл чемпионат Европы 2016 года, бронзу Олимпиады в Рио-де-Жанейро, серебро Игр в Париже 2024 года и серебро чемпионата Европы этого года.

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