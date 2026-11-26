У Німеччині воротар національної збірної Андреас Вольфф перейде з THW «Кіль» до VfL «Гуммерсбах» у сезоні 2028/2029. 35-річний гравець уклав із майбутнім клубом чотирирічний контракт, розрахований до 2032 року, повідомляє Der Spiegel.

Контракт до 2032 року

VfL «Гуммерсбах» офіційно підтвердив підписання Вольффа після кількох днів спекуляцій. Напередодні нинішній клуб голкіпера, THW «Кіль», оголосив, що він залишить команду після завершення контракту влітку 2028 року.

Генеральний директор VfL Крістоф Шиндлер назвав прихід Вольффа одним із найбільших трансферів в історії клубу. За його словами, ще чотири роки тому «Гуммерсбах» виступав у другій лізі, а тепер пробився до єврокубків і зміг запросити воротаря такого рівня.

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Мета — чемпіонство Німеччини

Вольфф заявив, що не хоче завершувати кар'єру без титулу чемпіона Німеччини та прагне здобути його разом із VfL «Гуммерсбах». Він також відзначив потенціал команди, яку тренує Гудьйон Вальдур Сігурдссон, і роботу керівництва з повернення традиційного клубу на провідні позиції.

Воротар повернувся до Кіля влітку 2024 року з польського клубу «Кельце». Раніше він уже грав за THW у 2016–2019 роках. У складі збірної Німеччини Вольфф виграв чемпіонат Європи 2016 року, бронзу Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, срібло Ігор у Парижі 2024 року та срібло цьогорічного чемпіонату Європи.

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