W Niemczech bramkarz reprezentacji narodowej Andreas Wolff przejdzie z THW Kiel do VfL Gummersbach w sezonie 2028/2029. 35-letni zawodnik podpisał z przyszłym klubem czteroletni kontrakt obowiązujący do 2032 roku, informuje Der Spiegel.

Kontrakt do 2032 roku

VfL Gummersbach oficjalnie potwierdził podpisanie kontraktu z Wolffem po kilku dniach spekulacji. Dzień wcześniej obecny klub bramkarza, THW Kiel, ogłosił, że opuści on zespół po wygaśnięciu kontraktu latem 2028 roku.

Dyrektor generalny VfL Christoph Schindler nazwał przyjście Wolffa jednym z największych transferów w historii klubu. Jak zaznaczył, jeszcze cztery lata temu Gummersbach grał w drugiej lidze, a teraz awansował do europejskich pucharów i zdołał sprowadzić bramkarza takiego poziomu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Celem jest mistrzostwo Niemiec

Wolff oświadczył, że nie chce kończyć kariery bez tytułu mistrza Niemiec i zamierza zdobyć go razem z VfL Gummersbach. Zwrócił również uwagę na potencjał zespołu trenowanego przez Gudjona Valdura Sigurdssona oraz pracę władz nad przywróceniem tradycyjnego klubu na czołowe pozycje.

Bramkarz wrócił do Kilonii latem 2024 roku z polskiego klubu Kielce. Wcześniej grał już w THW w latach 2016–2019. W reprezentacji Niemiec Wolff zdobył mistrzostwo Europy w 2016 roku, brąz igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, srebro igrzysk w Paryżu w 2024 roku oraz srebro tegorocznych mistrzostw Europy.

Czytaj nas na