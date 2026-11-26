Szwajcarski regulator rynków finansowych FINMA po raz pierwszy od integracji Credit Suisse formalnie zatwierdził plan naprawczy banku UBS. Jednocześnie regulator uznał jego główną strategię rozwiązania ewentualnego kryzysu za zasadniczo wykonalną, informuje CNBC.

Rozwiązanie ewentualnego kryzysu

FINMA wskazał, że zdolność UBS do przejścia przez procedurę resolution bez znaczących wstrząsów dla gospodarki poprawiła się po nadzwyczajnym przejęciu Credit Suisse w 2023 roku. Regulator wskazał na postępy we wdrażaniu planu awaryjnego i przygotowywaniu mechanizmów resolution dla całej grupy bankowej.

Preferowana strategia zakłada dokapitalizowanie i restrukturyzację banku za pomocą obligacji zdolnych do absorbowania strat. Według FINMA celem tego podejścia jest uniknięcie państwowego wsparcia wypłacalności oraz stosowania nadzwyczajnego ustawodawstwa.

Regulator oświadczył również, że w razie kryzysu władze powinny mieć możliwość wyboru wariantu dającego najlepsze perspektywy zachowania stabilności finansowej i nieprzerwanego działania funkcji o znaczeniu systemowym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spór o wymogi kapitałowe

Jednocześnie UBS czeka debata parlamentarna dotycząca zaostrzenia wymogów kapitałowych dla jego zagranicznych spółek zależnych. Komisja gospodarcza niższej izby parlamentu Szwajcarii poparła propozycję zobowiązującą bank do zapewnienia takim jednostkom 90% kapitału najwyższej jakości Common Equity Tier 1, czyli CET1.

Wyższa izba parlamentu zatwierdziła próg 90% we wrześniu. Wcześniej szwajcarski rząd proponował ustalenie wymogu na poziomie 100%, podczas gdy UBS nalega, aby nie przekraczał on 50%.

Bank oświadczył, że rekomendacja komisji oznaczałaby nadmierne zaostrzenie wymogów kapitałowych, które w Szwajcarii już należą do najsurowszych na świecie. Według szacunków UBS nowe zasady wymagałyby dodatkowych 16 mld dolarów kapitału. Niższa izba parlamentu ma rozpatrzyć propozycję 16 grudnia.

Czytaj nas na