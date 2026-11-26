英国政府独立反犹太主义顾问约翰·曼恩勋爵宣布，计划就BBC被指对犹太员工存在敌对氛围一事展开调查。正如Variety报道，曼恩已向该广播机构发出一封信，说明了审查计划。

审查BBC的工作氛围

曼恩表示，他不会调查个别记者的工作或具体节目。他说，审查将聚焦整体氛围，他称这种氛围对犹太员工抱有敌意。

这名顾问计划与所有现任和前任BBC犹太员工及承包商进行保密交谈。曼恩表示，现任和前任员工及承包商的证词表明，存在一种机构文化，犹太人据称必须为其存在、身份以及他们对犹太身份的定义作出辩护。

曼恩强调，他支持言论自由以及记者报道事件的权利。但他认为，压缩现任和未来BBC犹太员工表达声音和观点空间的条件，与自由、公正广播的原则相矛盾。

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此前的指控与广播机构的回应

这项审查的消息出现于数周前有关BBC向获得奥斯卡奖的制片人露西·科恩支付40万英镑、以解决双方争议的报道之后。她曾表示，在提出反犹太主义问题后，因遭受霸凌而被迫离开该广播机构。

科恩在接受Times Radio采访时表示，她认同曼恩所描述的情况，并非唯一有过这种经历的人。她说，对于希望公开谈论自身身份的犹太人而言，BBC已形成一种敌对氛围。

BBC表示，其严肃对待所有歧视指控，并且不允许公司内部存在歧视。该广播机构称，所有员工都必须接受反犹太主义培训，并呼吁同事报告事件或担忧。

此前，BBC曾就播出格拉斯顿伯里音乐节演出期间的反犹太主义言论道歉。该公司还因主持人加里·莱因克尔违反社交媒体规则后未采取行动而受到批评，其中包括一则关于犹太复国主义者且配有老鼠图片的帖子。调查正值BBC与政府就续签该广播机构皇家特许状进行谈判期间。

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