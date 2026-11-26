W Serbii 27 grudnia odbędą się przedterminowe wybory prezydenckie. Decyzję o ich przeprowadzeniu podpisał przewodniczący parlamentu Aleksandar Kupić, który pełni również obowiązki głowy państwa, informuje Anadolu Agency.

Wybory po rezygnacji Vučicia

Kupić podpisał decyzję w budynku Zgromadzenia Narodowego w Belgradzie, oficjalnie rozpoczynając proces wyborczy. Głosowanie wyznaczono na dzień przed ustawowym terminem granicznym.

Były prezydent Aleksandar Vučić złożył rezygnację 27 września, przedterminowo kończąc swoją drugą kadencję prezydencką, aby kandydować w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Obecnie jest posłem i kieruje parlamentarną grupą opozycyjną „Serbia zwycięża”.

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Zgodnie z serbskim prawem wybory prezydenckie muszą odbyć się w ciągu trzech miesięcy od przedterminowego opuszczenia urzędu przez głowę państwa. Kupić, który 19 listopada został wybrany przewodniczącym parlamentu, przejął obowiązki pełniącego obowiązki prezydenta od swojej poprzedniczki Any Brnabić.

Możliwi kandydaci

Przedterminowe wybory parlamentarne odbyły się 25 października. Według agencji opozycja, poparta przez studentów, pokonała Serbską Partię Postępową Vučicia. „Lista Studentów”, która zdobyła większość parlamentarną, oświadczyła, że zamierza ogłosić swojego kandydata na prezydenta po wyznaczeniu wyborów.

Zainteresowanie kandydowaniem zgłaszali również lider ruchu „My — głos narodu” Branimir Nestorović oraz biznesmen Bogoljub Karić. Prezydent Serbii jest wybierany w bezpośrednim głosowaniu powszechnym na pięcioletnią kadencję. Jeśli żaden kandydat nie uzyska bezwzględnej większości w pierwszej turze, dwóch liderów wyścigu przejdzie do drugiej tury.

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