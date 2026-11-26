Международная федерация футбола ФИФА подтвердила кибератаку, в результате которой злоумышленники получили несанкционированный доступ к ограниченному набору личной и деловой информации. Об этом сообщает BBC Sport.

ФИФА сотрудничает с правоохранительными органами

В заявлении организация назвала атаку преступной и отметила, что работает с соответствующими органами, в том числе с правоохранительными. В ФИФА осудили незаконное получение и публикацию информации, прежде всего персональных данных, подчеркнув, что такие действия являются серьезным нарушением права на неприкосновенность частной жизни и могут иметь существенные последствия для людей, которых затронула утечка.

По данным BBC Sport, инцидент не был связан со сбоем систем или технологий ФИФА. Как утверждается, злоумышленники получили доступ к документам, выдавая себя за других лиц и используя доверие сотрудников организации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявление хакерской группы

Ответственность за атаку в интернете взяла на себя группа Handsome Boy Hacking Club. На прошлой неделе она опубликовала скриншоты файлов ФИФА и заявила, что получила доступ к 12 ГБ данных. Анализ, о котором пишет BBC Sport, свидетельствует, что этот объем составляет менее 0,1% всех данных, которые хранит ФИФА, а атака была направлена на организацию, а не на отдельных людей.

По данным BBC Sport, среди похищенных материалов не было документов, касающихся предложения FIFA Forward Enterprise. Председатель Футбольной ассоциации Дебби Хьюитт на этой неделе получила доступ к файлам при условии подписания соглашения о неразглашении.

Читай нас в