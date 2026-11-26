Na greckiej wyspie Eubea archeolodzy odkryli pozostałości górskiego sanktuarium liczącego około 2900 lat. Wykopaliska przeprowadzono w pobliżu szczytu Elatias na górze Olimpos na Eubei; nie jest to Olimp na kontynentalnej części kraju, który w mitach starożytnej Grecji uważano za siedzibę bogów. O odkryciu informuje Live Science.

Badacze uważają, że miejsce było wykorzystywane do składania darów i rytualnych posiłków od IX wieku p.n.e. do I lub II wieku n.e., już w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Na terenie sanktuarium nie odkryto żadnych budowli, w tym świątyni.

Ceramika i pozostałości ofiar

Ślady sanktuarium zespół kierowany przez archeolożkę Chloé Chézo ze Szwajcarskiej Szkoły Archeologii w Grecji po raz pierwszy zauważył podczas badań archeologicznych w 2025 roku. Pierwsze wykopaliska odbyły się w 2026 roku. Na szczycie naukowcy znaleźli znaczną ilość ceramiki, której najstarsze przykłady datowane są co najmniej na IX wiek p.n.e., czyli wczesny okres geometryczny.

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W szczelinach na stanowisku znaleziono również kości owiec i kóz, z których część nosi ślady silnego opalenia. Zdaniem archeologów znaleziska te świadczą o praktykach składania ofiar ze zwierząt i rytualnych posiłkach.

Prawdopodobny kult Artemidy

Sanktuarium odwiedzali prawdopodobnie przede wszystkim mieszkańcy położonej w pobliżu Eretrii. Droga na szczyt jest trudna nawet dziś: ostatni odcinek trasy ma około 3 kilometrów i obejmuje przewyższenie 650 metrów. Badacze zauważają, że górskie sanktuaria nie były rzadkością w starożytnej Grecji, choć często pozostawiły po sobie niewiele śladów archeologicznych.

Ołtarza na stanowisku dotąd nie znaleziono. Jednocześnie inskrypcja z innego antycznego stanowiska w Eretrii wspomina „Artemidę Olimpijską”, co zdaniem badaczy może wskazywać na kult bogini Artemidy w sanktuarium na szczycie.

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