На греческом острове Эвбея археологи обнаружили остатки горного святилища возрастом около 2900 лет. Раскопки провели неподалеку от вершины Элатиас на горе Олимпос на Эвбее; это не тот Олимп на материковой части страны, который в древнегреческих мифах считался обителью богов. О находке сообщает Live Science.

Исследователи считают, что место использовали для принесения даров и ритуальных трапез с IX века до нашей эры до I или II века нашей эры, уже во времена Римской империи. Строений, в том числе храма, на территории святилища не обнаружили.

Керамика и остатки жертвоприношений

Признаки святилища команда под руководством археолога Хлои Шезо из Швейцарской школы археологии в Греции впервые заметила во время археологического обследования в 2025 году. Первые раскопки состоялись в 2026 году. На вершине ученые нашли значительное количество керамики, древнейшие образцы которой датируются как минимум IX веком до нашей эры, ранним геометрическим периодом.

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В щелях на памятнике также обнаружили кости овец и коз, часть которых имеет следы сильного обжига. По мнению археологов, эти находки свидетельствуют о практике жертвоприношений животных и ритуальных трапезах.

Вероятный культ Артемиды

Святилище, вероятно, посещали прежде всего жители расположенной поблизости Эретрии. Дорога к вершине сложна даже сегодня: последний участок маршрута составляет около 3 километров с набором высоты 650 метров. Исследователи отмечают, что горные святилища не были редкостью в античной Греции, хотя часто оставляли после себя мало археологических следов.

Алтарь на памятнике пока не найден. В то же время надпись с другого античного памятника в Эретрии упоминает «Артемиду Олимпийскую», что, по оценке исследователей, может указывать на почитание богини Артемиды в святилище на вершине.

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