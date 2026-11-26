考古学家在希腊优卑亚岛发现了一处约有2900年历史的山地圣地遗址。发掘工作在优卑亚岛奥林波斯山埃拉蒂亚斯峰附近进行；这里并非希腊大陆上那座在古希腊神话中被视为众神居所的奥林匹斯山。Live Science报道了这一发现。

研究人员认为，该地点从公元前9世纪至公元1世纪或2世纪、即罗马帝国时期，曾被用于献供和举行仪式性宴餐。圣地范围内没有发现任何建筑物，包括神庙。

陶器与祭祀遗存

由希腊瑞士考古学校考古学家克洛埃·谢佐领导的团队，于2025年进行考古调查时首次注意到这处圣地的迹象。首次发掘于2026年进行。科学家在山顶发现了大量陶器，其中最早的样本可追溯至至少公元前9世纪，即早期几何时期。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

研究人员还在遗址的缝隙中发现了绵羊和山羊的骨骼，其中一些带有严重焚烧痕迹。考古学家认为，这些发现表明这里曾进行动物祭祀和仪式性宴餐。

可能存在的阿耳忒弥斯崇拜

这处圣地可能主要由附近埃雷特里亚的居民前往。即使在今天，通往山顶的道路也很艰难：路线最后一段长约3公里，爬升650米。研究人员指出，山地圣地在古希腊并不罕见，尽管它们往往留下很少的考古痕迹。

该遗址目前尚未发现祭坛。与此同时，埃雷特里亚另一处古代遗址的一则铭文提到“奥林匹亚的阿耳忒弥斯”，研究人员认为，这可能表明山顶圣地曾崇拜女神阿耳忒弥斯。

关注我们在