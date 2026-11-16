403 największe centra danych w Stanach Zjednoczonych, które przede wszystkim wspierają rozwój systemów sztucznej inteligencji, wyemitowały w ciągu roku około 25,7 mln ton dwutlenku węgla. Jest to porównywalne z rocznymi emisjami Danii, gdzie mieszka około 6 mln ludzi. O wynikach badania opublikowanego w Nature Sustainability informuje The Guardian.

Zużycie energii przez centra danych

Naukowcy przeanalizowali dane federalne za rok zakończony w kwietniu 2025 roku. Według ich szacunków te 403 hiperskalowe centra danych zużyły od 68 do 99 terawatogodzin energii elektrycznej. Badanie wykazało również, że odpowiadały one za około 1,8% całkowitego zużycia energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych.

Znaczne zapotrzebowanie energetyczne takich obiektów koncentrowało się w szczególności w Wirginii, Oregonie, Ohio i Iowa. Autorzy pracy uważają tę ocenę za konserwatywną, ponieważ po kwietniu 2025 roku budowa centrów danych przyspieszyła. Francesca Dominici, profesorka biostatystyki na Uniwersytecie Harvarda i współautorka badania, zaznaczyła, że wskaźnik ten należy traktować jako dolną granicę emisji.

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Zależność od paliw kopalnych

Ponad połowa energii elektrycznej wykorzystywanej przez te centra danych została wyprodukowana z paliw kopalnych. Badanie wiąże rozbudowę infrastruktury dla AI ze wzrostem produkcji energii z gazu, która w niektórych przypadkach jest budowana bezpośrednio na terenach centrów danych. Istniejące moce słoneczne i wiatrowe są przy tym wykorzystywane w mniejszym stopniu.

Rozwój centrów danych wywołuje sprzeciw w szeregu amerykańskich społeczności z powodu zużycia wody, hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Oddzielne badanie dotyczące planowanego centrum danych Stratos w suchym stanie Utah oszacowało potencjalne roczne straty zdrowotne na kwotę do 690 mln dolarów, jeśli obiekt będzie wykorzystywał najbrudniejszy wariant paliwa kopalnego. Według tej oceny emisje pyłu drobnocząsteczkowego mogą sięgnąć 3140 ton.

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