403 крупнейших дата-центра в США, которые преимущественно обеспечивают развитие систем искусственного интеллекта, за год выбросили около 25,7 млн тонн углекислого газа. Это сопоставимо с годовыми выбросами Дании, где проживает около 6 млн человек. О результатах исследования, опубликованного в Nature Sustainability, сообщает The Guardian.

Энергопотребление дата-центров

Исследователи проанализировали федеральные данные за год, завершившийся в апреле 2025 года. По их оценкам, эти 403 гипермасштабных дата-центра потребили от 68 до 99 тераватт-часов электроэнергии. Исследование также установило, что на них приходилось около 1,8% общего потребления электроэнергии в США.

Значительный энергетический спрос таких объектов был сосредоточен, в частности, в Вирджинии, Орегоне, Огайо и Айове. Авторы работы считают оценку консервативной, поскольку после апреля 2025 года строительство дата-центров ускорилось. Профессор биостатистики Гарвардского университета Франческа Доминичи, соавтор исследования, отметила, что этот показатель следует рассматривать как нижнюю границу выбросов.

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Зависимость от ископаемого топлива

Более половины электроэнергии, использованной этими дата-центрами, было произведено из ископаемого топлива. Исследование связывает расширение инфраструктуры для ИИ с ростом газовой генерации, которую в отдельных случаях строят непосредственно на площадках дата-центров. Имеющиеся солнечные и ветровые мощности при этом используются в меньшей степени.

Развитие дата-центров вызывает сопротивление в ряде американских сообществ из-за потребления воды, шума и загрязнения воздуха. Отдельное исследование запланированного дата-центра Stratos в засушливом штате Юта оценило потенциальные ежегодные потери для здоровья в сумму до 690 млн долларов, если объект будет использовать наиболее грязный вариант ископаемого топлива. По этой оценке, выбросы мелкодисперсных частиц могут достичь 3140 тонн.

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