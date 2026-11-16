403座美国数据中心一年排放2570万吨二氧化碳——《卫报》

美国403座最大的数据中心主要为人工智能系统的发展提供支持，一年内排放了约2570万吨二氧化碳。这与约有600万人口的丹麦一年的排放量相当。《卫报》报道了发表于《自然·可持续发展》的一项研究结果。

数据中心的能源消耗

研究人员分析了截至2025年4月的一年期联邦数据。据估计，这403座超大规模数据中心消耗了68至99太瓦时的电力。研究还发现，它们约占美国总用电量的1.8%。

此类设施巨大的能源需求尤其集中在弗吉尼亚州、俄勒冈州、俄亥俄州和爱荷华州。论文作者认为，这一估计较为保守，因为在2025年4月之后，数据中心建设加速。哈佛大学生物统计学教授、该研究的共同作者弗朗切斯卡·多米尼奇表示，这一数值应被视为排放量的下限。

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对化石燃料的依赖

这些数据中心使用的电力中，超过一半由化石燃料发电产生。该研究将人工智能基础设施的扩张与燃气发电增长联系起来；在某些情况下，燃气发电设施直接建在数据中心场址内。现有的太阳能和风能产能则较少被使用。

由于用水、噪音和空气污染，数据中心的发展在多个美国社区引发反对。另一项针对计划在干旱的犹他州建设的Stratos数据中心的研究估计，若该设施采用污染最严重的化石燃料方案，每年可能造成的健康损失最高可达6.9亿美元。根据这一估计，细颗粒物排放量可能达到3140吨。

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