403 дата-центри США викинули 25,7 млн тонн CO2 за рік — The Guardian

403 найбільші дата-центри у США, які переважно забезпечують розвиток систем штучного інтелекту, за рік викинули близько 25,7 млн тонн вуглекислого газу. Це зіставно з річними викидами Данії, де проживає близько 6 млн людей. Про результати дослідження, опублікованого в Nature Sustainability, повідомляє The Guardian.

Енергоспоживання дата-центрів

Дослідники проаналізували федеральні дані за рік, що завершився у квітні 2025 року. За їхніми оцінками, ці 403 гіперскейл-дата-центри спожили від 68 до 99 терават-годин електроенергії. Дослідження також встановило, що на них припадало близько 1,8% загального споживання електроенергії у США.

Значний енергетичний попит таких об’єктів був зосереджений, зокрема, у Вірджинії, Орегоні, Огайо та Айові. Автори роботи вважають оцінку консервативною, оскільки після квітня 2025 року будівництво дата-центрів прискорилося. Професорка біостатистики Гарвардського університету Франческа Домінічі, співавторка дослідження, зазначила, що цей показник слід розглядати як нижню межу викидів.

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Залежність від викопного палива

Понад половину електроенергії, яку використовували ці дата-центри, виробили з викопного палива. Дослідження пов’язує розширення інфраструктури для ШІ зі зростанням газової генерації, яку в окремих випадках споруджують безпосередньо на майданчиках дата-центрів. Наявні сонячні та вітрові потужності при цьому використовують меншою мірою.

Розвиток дата-центрів викликає спротив у низці американських громад через споживання води, шум і забруднення повітря. Окреме дослідження щодо запланованого дата-центру Stratos у посушливому штаті Юта оцінило потенційні щорічні втрати для здоров’я у суму до 690 млн доларів, якщо об’єкт використовуватиме найбрудніший варіант викопного палива. За цією оцінкою, викиди дрібнодисперсних частинок можуть сягнути 3140 тонн.

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