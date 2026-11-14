Bayern Monachium pokonał Wolfsburg 4:1 w hitowym meczu kobiecej Bundesligi, który odbył się w Wolfsburgu w Niemczech. O wyniku poinformował Der Spiegel. Spotkanie dwóch klubów publikacja określiła jako hitowy mecz.

Przewaga Bayernu

Według oceny Der Spiegel Bayern dominował w grze i odniósł przekonujące wyjazdowe zwycięstwo. W tytule swojego materiału publikacja również podkreśliła przewagę monachijskiej drużyny w meczu z Wolfsburgiem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena meczu

Autor materiału, Rishi Hölscher, zaznaczył, że wynik spotkania pokazał układ sił w kobiecej Bundeslidze, podobny do sytuacji w męskiej piłce nożnej. Zdaniem autora Bayern stał się drużyną, którą rywalkom trudno dogonić.

Na opublikowanym wraz z materiałem zdjęciu piłkarki Bayernu świętują pierwszego gola przeciwko Wolfsburgowi. Publikację o meczu opublikowano 14 listopada 2026 roku.

Czytaj nas na