Мюнхенская «Бавария» победила «Вольфсбург» со счетом 4:1 в топ-матче женской футбольной Бундеслиги, который состоялся в Вольфсбурге, Германия. О результате сообщил Der Spiegel. Встречу двух клубов издание определило как топ-матч.

Преимущество «Баварии»

По оценке Der Spiegel, «Бавария» доминировала в игре и одержала убедительную выездную победу. В заголовке своего материала издание также подчеркнуло преимущество мюнхенской команды в матче против «Вольфсбурга».

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Оценка матча

Автор материала Риши Хёльшер отметил, что итог поединка продемонстрировал расстановку сил в женской Бундеслиге, схожую с ситуацией в мужском футболе. По мнению автора, «Бавария» стала командой, которую соперницам трудно догнать.

На опубликованной к материалу фотографии футболистки «Баварии» празднуют первый гол в ворота «Вольфсбурга». Публикация о матче была обнародована 14 ноября 2026 года.

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